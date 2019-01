Ha abusato sessualmente di 4 dei suoi alunni, di età non superiore ai 14 anni. Per questo è finito in manette A.S., professore di una scuola media di Biella. L'uomo, 40 anni, è stato denunciato dai genitori di una delle vittime. Da qui sono partite, ormai qualche mese fa, le indagini del nucleo investigativo dei carabinieri che l'hanno infine arrestato. Proprio nel corso di tutti gli accertamenti del caso, si è scoperto che nel mirino del docente erano finiti anche altri 3 ragazzi, sia maschi che femmine. Le violenze oggetto dell'accusa si sarebbero consumate all'interno dell'istituto scolastico e per più di una volta, oltre a essere stato il protagonista di atti osceni sempre eseguiti in un luogo pubblico abitualmente frequentato dai ragazzi. Ulteriori dettagli della vicenda non sono ancora stati noti dalle autorità competenti.

L'insegnante, dopo la denuncia, era già stato sospeso dall'incarico in seguito ad un procedimento disciplinare. È ora accusato di violenza su quattro alunni, e si trova ai domiciliari. Il provvedimento è scattato intorno alle 08:30 della mattinata di oggi, giovedì 17 gennaio, ad opera dei militari del nucleo investigativo coordinati dal maggiore Massimo Colazzo. "Per ora si tratta di presunto innocente fino a sentenza di reato – ha commentato il procuratore Teresa Angela Camelio che si è occupata del caso e che ha diretto le indagini del carabinieri – ma è giusto che l'opinione pubblica sappia che stiamo lavorando".