"La Russia sta cercando di influenzare e destabilizzare in vari modi i sistemi democratici degli altri paesi, compresa l'Italia dove ha interferito nel referendum per le riforme costituzionali e ora, in vista delle prossime elezioni parlamentari, sta dando supporto alla Lega Nord e al populismo del Movimento 5 Stelle". È quanto sostiene l’ex vicepresidente statunitense Joe Biden in un articolo pubblicato dalla rivista Foreing Affairs in cui l'esponente dei democratici e secondo di Obama parla di presunti tentativi d'ingerenza della Russia negli importanti appuntamenti democratici dei Paesi occidentali per destabilizzarli. Accuse precise che sono state respinte fermamente dal M5S.

"Bisogna saper perdere. E soprattutto bisogna rispettare il voto. Un anno fa l'allora governo americano e quello italiano puntarono sulla vittoria del Sì al referendum. Oggi Biden dice che è colpa della Russia, come dice che è colpa della Russia se Trump ha vinto e il suo partito ha perso. Biden si spinge oltre e dice che la Russia sta aiutando il MoVimento 5 Stelle. L'ex vicepresidente Usa non porta nessuna prova. Questo è inaccettabile e francamente queste insinuazioni hanno stufato", scrivono infatti i pentastellati in un post su Facebook in cui rimandano al mittente le accuse. "È comprensibile che si vogliano mettere le mani avanti per giustificare un complotto internazionale dietro la probabile vittoria del MoVimento 5 Stelle alle elezioni, ma ora basta. Il MoVimento 5 Stelle sta sostenendo il suo "Rally" elettorale esclusivamente con le piccole donazioni libere dei cittadini che decidono di darci una mano e in meno di due settimane abbiamo raccolto oltre 150.000 euro. Tutto nella massima trasparenza" aggiungono dal M5S, sottolineando: "Abbiamo rifiutato gli aiuti pubblici italiani, figurarsi se abbiamo mai pensato di riceverne di stranieri. Noi facciamo da soli, non abbiamo e non vogliamo e rifiutiamo categoricamente e assolutamente qualsiasi aiuto, di qualsiasi tipo, sia dallo Stato italiano sia da quelli stranieri.

In realtà Biden punta il dito contro Mosca non solo per il caso italiano ma per numerosi episodi anche in altri Paesi a cominciare dalle elezioni presidenziali francesi del 2017 e dalla campagna elettorale statunitense del 2016. L'ex vice presidente ha ricordato in particolare il caso dei Paesi Bassi dove ci sono stati dei referendum per l’entrata dell’Ucraina nell’Unione Europea, la questione della secessione della Catalogna in Spagna e il presunto sostegno ad Alternativa per la Germania, il partito tedesco di estrema destra. Biden ha avvertito che la Russia cerca di intromettersi in questioni straniere anche attraverso l'economia ad esempio con la manipolazione dei mercati dell’energia, per questo "le democrazie dell’Occidente devono occuparsi delle falle dei loro sistemi elettorali e finanziari, nelle loro infrastrutture per la cybersecurity e nei media".