in foto: Il luogo dell’incidente

Dice di essere distrutto dal dolore il ragazzo responsabile del drammatico incidente avvenuto sabato sera a Uzzano, nella provincia di Pistoia. Un incidente in seguito al quale è morta una bambina di tre anni, Bianca Mati, ed è rimasta gravemente ferita la mamma di quarantadue anni, Sabrina Rosellini. Alla guida di una Chevrolet Cruze c’era un giovane di ventitré anni che, da quanto ricostruito, è finito su una Fiat Panda che si era fermata per far attraversare la strada a mamma e figlia. Il ragazzo ha tamponato la Panda guidata da un anziano che così ha travolto la piccola Bianca e la sua mamma. Il giovane alla guida della Chevrolet, un ventitreenne di origine albanese e residente a Pescia, è l’unico indagato per omicidio stradale. Come riportato dal quotidiano La Nazione, il giovane ha affidato un messaggio al suo legale, l’avvocato Gianluca Sebastio. “Ho parlato a lungo con il mio assistito, che è distrutto dal dispiacere – ha detto il legale – e ci tiene a specificare che, sabato sera, guidava nelle sue piene facoltà, non avendo assunto né alcol né altre sostanze. Inoltre, spiega che la velocità con la quale procedeva sulla Provinciale Lucchese non era affatto sostenuta, ma del tutto nei limiti consentiti. La tragedia è enorme, e per questo il mio assistito tiene ad esprimere tutta la sua vicinanza alla famiglia della bimba”.

Il ventitreenne è stato subito sottoposto all’alcoltest che è risultato negativo e agli esami tossicologici. Gli investigatori stanno intanto cercando di capire cosa ha provocato il tragico tamponamento. Dai rilievi non è emersa nessuna responsabilità nei confronti del settantenne che era alla guida della Panda e che si è fermato per consentire l’attraversamento della famiglia della piccola Bianca. Una famiglia che sabato sera stava per raggiungere casa di amici per una serata insieme.