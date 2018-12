E' nota a livello internazionale per le sue moka, ma la Bialetti non è solo questo. L'azienda italiana infatti, nata nel 1998 a Coccaglio in provincia di Brescia, è oggi anche tra i maggiori produttori di piccoli elettrodomestici e strumenti per la cottura, quotata perfino alla Borsa di Milano. Oggi il Gruppo è alla ricerca di nuovo personale da impiegare non solo nei diversi punti vendita ma anche presso la sede centrale; le selezioni interesseranno sia risorse con esperienza che giovani alle prime armi.

I profili richiesti

Queste le figure ricercate al momento: Store Manager (Sondrio e Ferrara). Le persone selezionate devono avere minimo due anni di esperienza nel ruolo, saper pianificare il lavoro in team e garantire l'applicazione delle politiche aziendali; Addetti Vendita (Venezia, Milano, Novara, Como, Udine, Lucca, Forlì, Roma, Parma, Ravenna, Ragusa, Bari e Salerno). Le risorse, con abilità accertate nella mansione di commessi, devono possedere ottime doti comunicative e commerciali ed essere disponibili a lavorare su turni anche nei giorni festivi; Specialista HR Amministrazione (Coccaglio). Il candidato ideale ha conseguito un diploma o una laurea, conosce bene il francese, ha esperienza nel mondo delle Risorse Umane, reagisce bene ai momenti di stress e padroneggia il pacchetto Office; Stage Demand Planning & Costumer Service (Coccaglio). Il tirocinante, laureato in ingegneria gestionale o in economia, ha spiccate doti analitiche e conosce in maniera ottimale l'inglese; Tirocinio HR-Recruiting (Coccaglio); il neolaureato scelto deve parlare fluentemente inglese e francese, avere buone capacità comunicative e conoscere bene Office.

Come partecipare alle selezioni

Per inoltrare la propria candidatura alla Bialetti si può utilizzare la pagina del sito riservata alle carriere e caricare il proprio cv nell'apposito form o, in alternativa, seguire le procedure indicate dal Linkedin dell'azienda.