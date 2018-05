Ha bevuto tanta, troppa, acqua e la sua maratona l'ha finita in un letto d'ospedale, in coma. La vicenda è avvenuta in Inghilterra e ha colpito Johanna Pakenham, runner di 53 anni che da tempo partecipa a gare amatoriali e maratone. Qualche settimana fa, però, a causa del caldo, la donna ha bevuto troppa acqua, oltre il limite massimo oltre il quale non si dovrebbe mai andare, ed è finita in coma. Secondo quanto ricostruito dai sanitari, durante la maratona la cinquantatreenne avrebbe bevuto più di una dozzina di bottiglie d'acqua, andando a sovraccaricare oltremodo il corpo di liquidi. Dopo aver tagliato il traguardo, la donna è tornata a casa, dov'è collassata immediatamente.

Soccorsa dai sanitari, la donna è stata ricoverata in ospedale in stato di iponatriemia, ovvero una condizione che si verifica quando la concentrazione di sodio nel sangue è anormalmente basso e causa confusione, vomito, convulsioni e coma. La donna si è poi ripresa, ma al momento del risveglio ha raccontato di non ricordare assolutamente nulla e di non ricordare nemmeno il momento in cui ha tagliato il traguardo della maratona. Per evitare l'iponatriemia, è necessario mantenere i corretti livelli di sodio nel sangue. Il sodio è un elettrolita e aiuta a regolare la quantità di acqua all'interno e intorno alle cellule, facendole gonfiare ed è assolutamente fondamentale mantenerne i corretti livelli per ogni persona.