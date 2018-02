Ha subito un'emorragia cerebrale e tre mini-ictus dopo aver bevuto 25 lattine di bevande energetiche (Monster e Red Bull) mentre stava tenendo una serata karaoke in un club in Regno Unito. Ora Nick Mitchell, padre di tre figli, ha chiesto al governo di “vietare la vendita” di quegli energy drink che per poco non l’hanno ucciso. Il 56enne del West Yorkshire ha dichiarato: "Queste bevande mi hanno quasi ucciso. Ero così vicino alla morte e pensavo mi sarei salvato solo con un intervento chirurgico. Non dovrebbero essere vendute. Sono dannose e dovrebbero essere banditi". Sono passati già otto anni da quella drammatica serata, oggi l’uomo ha deciso di raccontare la sua storia per impedire ai giovani di essere dipendenti “queste droghe”.

Dopo essere tornato a casa dalla sua serata karaoke, Nick ha iniziato a soffrire di fortissime emicranie e alla fine è stato costretto al ricovero all‘ospedale di Dewsbury dove i medici gli hanno diagnosticato un'emorragia cerebrale causata da un sovradosaggio di caffeina. Durante la settimana successiva è stato poi colpito da tre mini-ictus ed ora ha “difficoltà a parlare e a pronunciare anche parole semplici” ha raccontato a The People. “Con il senno di poi è stato sciocco berne così tante, ma non avevo idea che fossero così pericolose. Sono solo felice di essere ancora qui per raccontare quel che mi è successo. È la prima volta che lo faccio in pubblico da allora” spiega ancora. "Sembrava che qualcuno mi avesse aperto la testa con un martello. Potevo sentire il mio battito cardiaco nelle orecchie. Avevo sofferta di emicrania in passato, ma questa non era paragonabile. Il dolore era immenso” ricorda.

Un portavoce della Red Bull ha dichiarato: "Una lattina da 250 ml di Red Bull contiene 80 mg di caffeina, all'incirca come una tazza di caffè preparato in casa. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha dichiarato che l'assunzione di caffeina fino a 400 mg al giorno (cinque lattine da 250 ml o cinque tazze di caffè) non solleva problemi di sicurezza per la popolazione adulta sana in generale”.