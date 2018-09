Dopo mesi di assenza, Silvio Berlusconi è riapparso in pubblico e pare avere le idee chiaro sul futuro dell'alleanza di centrodestra e sul rilancio di Forza Italia. Arrivando alla tradizionale kermesse forzista a Fiuggi, intitolata "L'Europa che vogliamo", Berlusconi ha risposto alle affermazioni di Matteo Salvini – il quale stamane, ospite della manifestazione di Fratelli D'Italia Atreju, ha esplicitamente dichiarato che Lega e Forza Italia saranno alleate alle elezioni solamente in contesti locali – e commentato: "Il leader della Lega deve tenere rapporti con l'altra parte, quindi bisogna capirlo". Molto netto e duro il commento del vicepresidente di Forza Italia e presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani: "Salvini cerca di avere la botte piena e la moglie ubriaca. Ma credo che questo matrimonio tra Lega e M5s non sia un matrimonio di lunga durata. Sarà alla fine anche lui portato a dar vita a una coalizione di centrodestra anche per far nascere un nuovo governo".

Sempre da Fiuggi, Silvio Berlusconi ha anticipato alcuni punti che verranno sviluppati nel corso del suo intervento previsto per domani, spiegando che Forza Italia punta a recuperare i voti dei moderati e di chi ha votato altro solo per rabbia e protesta: "Domani parlerò e quindi penso che avrete tante risposte su quella che è la nostra visione della situazione italiana di oggi è sull'operato di questo governo. La cosa importante per noi sarà anche confermare il processo di rinnovamento di Forza Italia e di apertura a quella che abbiamo chiamato l"altra Italia', cioè a tutti quegli italiani moderati, cattolici liberali che la pensano come noi, che sono italiani ragionevoli, di buonsenso, che magari non sono andati a votare la volta scorsa o hanno espresso un voto di rabbia e di protesta contro la politica".