"Sto bene, ho passato delle giornate impegnative e dolorose per le liste, il dolore dipende dalle esclusioni che abbiamo dovuto fare, ma sto bene e da lunedì riprendo la campagna elettorale". Silvio Berlusconi a Radio Radio continua a rassicurare l'elettorato e i compagni di partito, dopo la notizia circolata ieri sera sul peggioramento delle sue condizioni di salute, dovuto allo stress per la campagna elettorale.

E ha pesato per il Cavaliere la gestione delicata della composizione delle liste di Forza Italia, in cui si è visto costretto a deludere pezzi importanti del suo entourage, come Nunzia De Girolamo, a cui alla fine è stato garantito un posto in lista, ma non in prima fila: la De Girolamo non è infatti capolista in Campania, ruolo affidato in extremis a Domenico De Siano, coordinatore regionale di Fi nella Regione. Ma non è questa l'unica magagna sorta dopo la consegna delle liste lo scorso lunedì: attualmente è in bilico la candidatura di Michela Brambilla, destinata al collegio di Abbiategrasso (nella circoscrizione Lombardia 1), per un problema burocratico, sollevato dalla Corte d'Appello di Milano, secondo cui non sarebbero stati presentati dei documenti necessari alla presentazione delle liste. A rischio, in questa situazione, si trovano altri 14 candidati dei collegi uninominali, che hanno presentato ricorso in Cassazione. E sulla scelta di candidare Lotito commenta così: "Lotito è sempre stato vicino alla squadra, mi ha parlato della sua voglia di impegnarsi per l'Italia, sente di dover mettere a disposizione la sua esperienza di imprenditore per il Paese, sono stato lieto di accoglierlo in Forza Italia e mi attendo da lui impegno appassionato e proposte non solo su calcio e lo sport".

Ma in ogni caso Berlusconi minimizza i problemi fisici riportati da vari media, e lo fanno anche i fedelissimi, come Gianfranco Rotondi, segretario di Rivoluzione Cristiana: "Berlusconi sta benissimo, è una delle sue classiche pause comunicative, quelle per capirci di cui Renzi non è capace".

E in merito alla notizia di ieri sera, lanciata dall'agenzia britannica Reuters, secondo cui Di Maio sarebbe pronto, il giorno dopo le elezioni, a formare un "governissimo" con Pd, Forza Italia e Lega, Berlusconi ha detto: "Non rassegniamoci all'idea che non ci sia nulla da fare, io ci metterò tutta l'energia possibile e la mia esperienza di imprenditore e politico. Io non credo che ci sarà bisogno di una convergenza con M5s o con altri perché i dati mi fanno ritenere certa la vittoria del centrodestra". Il Cavaliere nel suo intervento ha comunque ribadito che dall'Ue fanno il tifo per lui, e sono invece preoccupati per l'avanzata del populismo del M5S : "In questo mio viaggio a Bruxelles ho trovato un'interesse vivo per la situazione del nostro Paese ho avuto apprezzamenti per il nostro programma. I leader europei sono preoccupati per la situazione italiana non per la Lega, ma perché uno dei più importanti paesi Ue può cadere in mano ad una forza politica ribellista e giustizialista come i cinque stelle. Comprendo le loro preoccupazioni ma ho detto loro che gli italiani sono saggi e responsabili e non sceglieranno un salto nel vuoto, ma noi del centrodestra con FI che avrà un ruolo trainante".