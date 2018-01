MILANO – Un Silvio Berlusconi scatenato quello che ha parlato questa mattina all'assemblea del Movimento Animalista, a Milano. Innanzitutto se l'è presa con i giornalisti, "aprendo" addirittura a Beppe Grillo: "Ha detto una sola cosa giusta, quando ha salutato i giornalisti così: ‘Tornate a casa dove sono tutti sconcertati, perché devono avere uno come voi tra loro'. L'unica cosa di Grillo che ho letto e che è simpatica". Alla platea di animalisti, poi, Silvio Berlusconi non lesina promesse: "In Forza Italia ci saranno candidati del Movimento Animalista di Michela Vittoria Brambilla, di cui saranno condivise tutte le proposte come lo stop all'allevamento di animali per pelliccia, lo stop agli animali inscatolati nei circhi, via gli animali dal redditometro e istituzione di un garante per i diritti degli animali".

"M5 Stelle pericolosi come i comunisti"

"Sono ancora qui come nel 1994 – ha poi annunciato l'ex presidente del Consiglio 81enne – . Allora incombeva sull'Italia il grave pericolo, la possibilità che un partito che aveva sposato l'ideologia più disumana della storia dell'uomo, quella del Partito Comunista, andasse al potere. Io ho deciso di lasciare tutto e di scendere in campo per preservare il nostro paese da un pericolo nefasto. Ora c'è la possibilità di vedere al governo un M5S che non è assolutamente democratico. E' una setta diretta da un bureau di due persone. Sono personaggi che davvero sono dei mantenuti dalla politica che ricordano le vignette di Guareschi, dove i comunisti accettavano sempre i contrordini rispetto a quello che avevano sostenuto prima".

"I want my money back"

Berlusconi ha poi rilanciato uno slogan della Thatcher rivolto all'Unione Europea da cui "vogliamo meno vincoli e austerità, e chiederemo indietro il surplus rispetto a quanto versiamo. Come disse la signora Thatcher: ‘I want my money back'". Ha poi aggiunto che se il centrodestra tornerà al governo "non accetterà il bail in per le banche".