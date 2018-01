Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi ha deciso di dedicarsi a questa campagna elettorale con tutte le sue forze e parlando di qualunque argomento lo riguardi. Anche del suo ‘pollice verde’. Durante la trasmissione Matrix, andata in onda su Canale 5, Berlusconi ha parlato di questa sua passione non molto conosciuta. “Nella mia casa in Sardegna ci sono molte piante: ficus, rose. E anche erbe medicinali. Molti studenti vengono a visitare. Tra queste erbe c’è pure quella del viagra… ma l’hanno presa tutta, non ne è rimasto un filo”, ha scherzato il leader di Forza Italia.

Durante l’intervista Berlusconi ha parlato anche del suo futuro dopo le elezioni: “Non entrerò nel governo, sono incandidabile – ha ricordato -. Farò il regista? Il regista è una parola grossa, farò il suggeritore e vigilerò dall’esterno”. Berlusconi si è soffermato sui suoi alleati del centrodestra, definendoli “quattro cavalli bravi con esperienza alle spalle e tanto buon senso. Alla fine ci si mette d’accordo anche rapidamente, siamo sulla stessa linea anche sui programmi”.

Il leader di Fi non ha risparmiato l’ormai consueto attacco ai Cinque Stelle: “Se vincono crolla l’Italia. Sono portatori del vecchio comunismo, non hanno mai lavorato. Praticamente diventano un’agenzia di collocamento per i disoccupati. Non è un partito, è una setta”, ha affermato ribadendo un concetto già espresso negli scorsi giorni.

Minore l’attenzione nei confronti del segretario del Pd Matteo Renzi: “Ho sperato che potesse essere una novità in una classe politica stantia, poi invece sono rimasto deluso. Oggi purtroppo per lui e anche per noi ha un gradimento del 22%. Per Renzi sono un pericolo per l’economia? A certe stupidaggini non vale la pena rispondere”. Infine, Berlusconi ha fissato quello che è il suo obiettivo per le elezioni del 4 marzo: “Il 25% dei voti per Forza Italia e il 45% per l’intero centrodestra”.