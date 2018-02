"Approveremo in uno dei primi Consigli dei Ministri un pacchetto di provvedimenti per chi rischia la vita per la nostra Patria e sicurezza, per le forze dell'ordine: nuove assunzioni per completare gli organici, aumento degli stipendi e nuove promozioni", ha dichiarato Silvio Berlusconi nel corso di un'intervista concessa a Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa.

Proseguendo, il leader di Forza Italia ha spiegato che la sicurezza è un tema fondamentale e che "non si esagera sulla paura: è percepita da tutti i cittadini. Si è creato a poco a poco un sentimento di paura diffuso in tutta l'Italia". Silvio Berlusconi ha inoltre parlato della necessità di provvedere ai rimpatri dei migranti irregolari e ha dichiarato di essere intenzionato a siglare nuovi accordi bilaterali con i Paesi origine dei flussi migratori: "Gradualmente e con senso di umanità dobbiamo riportare tutti questi migranti nei loro Paesi: l'Europa deve stipulare trattati con i Paesi costieri dell'Africa, con i Paesi di origine e dare il via a un piano Marshall per l'Africa".

Rispetto alle divergenze con gli alleati di coalizione, Giorgia Meloni e Matteo Salvini, il leader di Forza Italia ha sottolineato: "Noi non siamo un solo partito, siamo una coalizione e abbiamo un programma comune firmato. Sui punti fuori dal programma ciascuno può pensarla in maniera diversa, ma in futuro troveremo di sicuro dei punti di consenso". Proseguendo, Berlusconi si è detto convinto della vittoria del centrodestra alle prossime elezioni e ha sottolineato che la sinistra si sarebbe fatta fuori da sola: "Ora ci sono in campo tre poli: noi del centro-destra, il Movimento Cinque Stelle e il PD. Il M5S non otterrà mai la maggioranza. La sinistra si è fatta fuori da sola, come nel resto d'Europa".