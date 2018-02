Silvio Berlusconi torna ad attaccare il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico. In un'intervista concessa a Studio Aperto, il leader di Forza Italia ha definito il Movimento guidato da Luigi Di Maio "una setta pericolosa" e il Pd "una scatola vuota non più competitiva". "Mi rivolgo agli Italiani delusi da questa politica, fra loro ci sono moderati che avevano creduto in Renzi ma il PD non è più competitivo, è una scatola vuota, divisa e senza possibilità di vittoria. Il M5S è una setta pericolosa. L'unico voto utile siamo noi", ha dichiarato Berlusconi. "Abbiamo perso troppo tempo con questi governi di sinistra che non abbiamo votato. L'Italia non può più aspettare, ha bisogno di un governo capace di prendere subito provvedimenti per le tante emergenze che ci sono nel nostro paese", ha proseguito il leader di Forza Italia.

Nel corso dell'intervista, Silvio Berlusconi ha parlato poi del programma di coalizione e della Flat Tax che intende introdurre una volta al governo: "La Flat Tax è la colonna portante del nostro programma: funziona benissimo in tutti i Paesi che l'hanno applicata e porterà doni a tutti, soprattutto ai più deboli. Con la Flat Tax chi guadagna poco non pagherà più nessuna tassa, mentre i ceti medi pagheranno molto meno, i grandi capitali avranno una ragione per rimanere in Italia: mai più un'azienda come l'Embraco se ne potrà andare all'estero mettendo sul lastrico i lavoratori italiani e le loro famiglie", ha dichiarato a Studio Aperto.

Per quanto riguarda gli altri punti di programma, Silvio Berlusconi è tornato a parlare delle misure per le fasce più deboli della popolazione: "Per i più deboli abbiamo pronti degli interventi immediati: reddito di dignità, pensioni minime a mille euro anche per le mamme, tasse e decontribuzione per le imprese che assumono un giovane disoccupato". Il leader di Forza Italia è ormai convinto di avere la vittoria in tasca e infatti già questa mattina ha dichiarato di non aspettarsi sorprese dal voto: "Non mi aspetto sorprese dal voto, ci sarà un'affermazione importante di Forza Italia e del centrodestra: sento in giro intorno a me affetto, vicinanza e sostegno che mi fanno pensare a uno splendido risultato".