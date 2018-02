"Veronica o mente o i suoi avvocati non le hanno riferito quello che i miei avvocato hanno proposto. Noi saremmo ben lieti di chiudere la vicenda senza far valere l’obbligo di riavere i 46 milioni. Vediamo cosa risponde". Silvio Berlusconi ai microfoni di Circo Massimo, a proposito delle vicende della causa di divorzio con l’ex moglie, ripete quello che già aveva riferito durante l'intervista da Lilli Gruber a Otto e Mezzo.

"Le ho detto che non mi doveva niente, mentre la signora su consiglio del suo terribile avvocato ha voluto fare ricorso", ha detto ieri sera il Cavaliere. Veronica Lario deve restituire all'ex marito. A decidere sulla restituzione del denaro è stata la Corte d'Appello di Milano, che ha accolto la richiesta dei legali di Berlusconi: Veronica Lario non percepirà più l'assegno mensile e deve anche 46 milioni di euro al Cavaliere, soldi che ha ricevuto dal febbraio 2014, dopo il divorzio. La Corte, con la sentenza dello scorso 16 novembre, ha appoggiato la tesi degli avvocati di Berlusconi, che ritengono appunto che adesso che la Lario abbia a disposizione una somma sufficiente per mantenersi in maniera autonoma. Per questo la Lario ha presentato ricorso in Cassazione, dopo che il suo avvocato, Cristina Morelli, ha definito "profondamente ingiusta" la decisione della Corte d'Appello.

Ma poco dopo le dichiarazioni di Berlusconi di ieri sera in diretta su La7 arriva la smentita dell'ex moglie all'Ansa: "Questa sera ho sentito con stupore il mio ex marito, dottor Silvio Berlusconi, dichiarare alla giornalista Lilli Gruber, nel corso della trasmissione "Otto e mezzo" di avermi detto di essere disponibile a rinunciare alla restituzione degli assegni che mi ha versato nel corso del divorzio – ha detto – Quanto ha dichiarato non è vero. Non ho mai ricevuto questa offerta. Ho dovuto presentare ricorso in Cassazione perché il dottor Berlusconi, il giorno dopo il deposito della sentenza di appello mi ha notificato il provvedimento dei giudici facendo partire i termini" per impugnarlo davanti alla Suprema Corte.