Nei giorni scorsi, il dibattito politico si era concentrato intorno alle durissime dichiarazioni di Silvio Berlusconi riguardanti il MoVimento 5 Stelle e i cittadini italiani "colpevoli" di aver regalato al partito di Di Maio e Casaleggio una percentuale elevatissima alle elezioni del 4 marzo scorso. Il Cavaliere aveva reagito in maniera inaspettata all'ennesima porta sbattutagli in faccia dal leader grillino, che aveva ribadito la sua indisponibilità a trattare con Forza Italia e Fratelli d'Italia per la formazione del nuovo governo.

Oggi, con una intervista al Corriere della Sera, Berlusconi è tornato sulla questione, modificando leggermente i toni ma non la sostanza del suo giudizio sui 5 Stelle: "Abbiamo ricevuto veti e insulti che sono inaccettabili. Questa è una clamorosa dimostrazione di immaturità politica, di arroganza e di sete di potere dei 5 Stelle, hanno dimostrato in modo inconfutabile che non sarebbe ipotizzabile governare con loro". Da questa considerazione, il Cavaliere parte per ribadire la fiducia in Salvini e si mostra scettico sulla possibilità che vada in porto un governo Lega – M5s: "Matteo Salvini finora si è comportato con correttezza nei nostri confronti. Credo che l'accusa di distruggere fosse obbiettivamente rivolta ad altri, non a noi. D'altronde il leader della Lega rappresenta una coalizione del 37%, non vedo che interesse avrebbe a rinunciare a questo per fare il partner di minoranza dei 5 Stelle".

C'è poi spazio per due considerazioni sulla posizione del Partito Democratico, che tornerebbe in campo nel caso in cui lo stallo proseguisse ancora. Berlusconi ribadisce di non aver mai intavolato trattative con i democratici e stigmatizza l'ipotesi di un governo PD – M5s guidato da Roberto Fico: "Un governo che escluda le elezioni, fra Pd e 5 Stelle, sarebbe un ennesimo tradimento della volontà degli elettori".