Pochi giorni fa, spiegando per quale motivo il Movimento 5 Stelle non avrebbe mai potuto e voluto fare un accordo di governo con un centrodestra unito comprendente anche Forza Italia, l'ex deputato grillino, Alessandro Di Battista, spiegò di considerare Berlusconi "il male assoluto", dunque assolutamente inadatto a sedersi al tavolo delle trattative di governo con Luigi Di Maio. Stando a un sondaggio condotto dall'istituto demoscopico Emg Acqua per il programma televisivo Cartabianca, pare che la maggioranza degli italiani sia d'accordo con quanto espresso da Di Battista. Alla domanda “Di Battista del Movimento 5 Stelle ha definito Berlusconi ‘il male assoluto’. Lei quanto è d’accordo con questa affermazione?”, il 50,6% delle persone intervistate, su un campione totale di 2000 persone, ha risposto di essere molto d'accordo con Di Battista, mentre solo il 2% degli intervistati ha dichiarato di non essere per nulla d'accordo. Un ulteriore 28,1% di elettori, invece, si è detto “abbastanza d'accordo" con Di Battista, il 10,6% degli intervistati ha risposto “poco", mentre l'8,7% per cento, infine, si è trincerato dietro un “non so”.

Nell'ambito dello stesso sondaggio, l'istituto demoscopico ha invece domandato agli intervistati: “Se non si dovesse trovare un accordo tra le forze politiche, lei sarebbe favorevole ad un governo di altro profilo istituzionale con il sostegno di tutti i partiti?”. Il 25,1 per cento dei circa duemila italiani intervistati si è detto favorevole, mentre il 43,3 per cento si è dichiarato contrario. I “non so” ammontano invece al 32,6 per cento.