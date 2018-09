Uno scherzo, o più probabilmente una delle solite provocazioni che il garante del M5S rivolge al mondo dell'informazione. Una schermata che scimmiotta un avviso pubblicitario, pubblicata da Beppe Grillo sul suo blog, che mira forse a delegittimare i colloqui con i giornalisti, se non a scoraggiarli: "Per non far perdere tempo a voi e soprattutto a me, ecco i prezzi per l'anno in corso e per il 2019". Questo il contenuto del suo personalissimo "tariffario per le interviste": mille euro a domanda, "minimo 5 domande" per le interviste scritte con invio di domande via mail, mille euro a minuto, minimo 8 minuti, per le altre e 2 mila euro a minuto per le interviste a Tv, radio, web tv e web radio, sempre per un "minimo 8 minuti". Tutte le tariffe sono "Iva esclusa". Per ulteriori informazioni, aggiunge il suo indirizzo mail ‘web@beppegrillo.it'.

Una beffa senza dubbio, ben studiata, che non lascia ben sperare per i futuri rapporti tra l'ex comico e i media. Non è la prima volta che Grillo lancia frasi a effetto contro i cronisti. Famosa la sua frase pronunciata nel settembre 2017 all'hotel Forum di Roma, quando disse: "Vi mangerei per il gusto di vomitarvi".