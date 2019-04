Tre persone sono rimaste ferite in seguito a un grave incidente registrato la mattina del 25 aprile in una galleria che si trova dopo l'abitato di Ospitale di Cadore, nella provincia di Belluno, in direzione Pieve di Cadore. Intorno alle 8.30 di giovedì mattina due auto si sono scontrate frontalmente. Sul posto sono intervenuti squadre dei vigili del fuoco di Belluno e Pieve di Cadore, personale del Suem e tre pattuglie dell'Arma, una per i rilievi e due agli ingressi delle gallerie per deviare il traffico. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’auto che avrebbe causato l'incidente in galleria è una Jaguar nera condotta da A.F., un quarantenne residente in provincia di Napoli attualmente all'ospedale di Pieve per accertamenti. La Jaguar avrebbe invaso la corsia opposta di marcia e sarebbe piombata contro una Volkswagen Golf condotta da V.M, classe 1974 residente a Casier (Treviso), anche lui in osservazione all'ospedale di Pieve.

Feriti i conducenti delle due auto e una donna – Sulla Golf viaggiava anche una donna – M.S. classe 1975 – compagna del conducente. È lei che secondo la ricostruzione dei quotidiani locali ha avuto la peggio nell’incidente in galleria: i vigili del fuoco hanno dovuto estrarla dalle lamiere della Golf e poi la donna è stata trasportata dall'elicottero all'ospedale di Treviso. A quanto si apprende, ha riportato diverse fratture ma non sarebbe in pericolo di vita. In ospedale i medici hanno deciso di tenerla sotto osservazione per qualche giorno. La galleria teatro dell’incidente è rimasta chiusa al traffico per tre ore ed è stata riaperta alle 11.30 circa, dopo la pulizia della carreggiata.