Un vedovo residente a Belluno ha dato tutto quanto possedeva alla sua colf, una donna bellunese di quasi 58 anni, affinché potesse pagarsi le cure antitumorali. Il valore economico di questo gesto di buon cuore è stato di oltre 500mila euro, "prestati" a più riprese con prelievi anche di 100.000 euro. E lei, secondo quanto riferito dal medico di base della donna, era completamente in salute. Il generoso vedovo è morto il 23 maggio 2017, mentre la colf è in carcere per truffa aggravata continuata.

I risparmi donati alla donna sono stati accreditati a più riprese: l'uomo prelevava in contanti 100.000 euro, riconducibili ai prestiti alla finta donna malata. A scoprire la truffa è stata Elena,la figlia dell'uomo, che ha raccontato che, non appena ha avuto modo di entrare nella casa del padre defunto, ha potuto leggere una lettera lasciatale dal padre e conservata nella cassaforte. La lettera era datata 2001 e così diceva alla figlia: "Cara Elena, ho pensato di aiutare Gabriella che ha un tumore che le minaccia la vita. Pur avendo degli immobili non riesce a smobilizzarli per ragioni burocratiche. Spero che questo scritto tu lo debba stracciare: vorrà dire che la situazione creditoria è stata risolta. Spero di non doverti dare dispiacere…".

Nella lettera il padre parla di prestito, ma secondo il legale della figlia si tratta di carta priva di qualsiasi valore. La figlia ha spiegato al Corriere delle Alpi che "a questa colf, che peraltro non viveva con lui, ha dato tutto quello che aveva e, alla fine, la cifra è superiore a quella ufficiale. Parliamo di 500 mila euro". L'esame del caso è stato calendarizzato per le 9.15 del 19 giugno.