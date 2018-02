Ha gettato il suo criceto giù per water quando ha scoperto che non poteva portare con sé l’animaletto su quel volo della Spirit. Ora Belen Aldecosea è intenzionata a citare in giudizio la compagnia aerea per “danno emotivo". La giovane sostiene che "non aveva altra opzione" che non quella di uccidere il suo animale domestico, Pebbles, piuttosto che perdere il suo volo di ritorno a Fort Lauderdale, in Florida, a novembre, dopo che il personale di bordo l’ha informava che i roditori non erano ammessi sull’aereo. La ventunenne afferma di aver chiamato due volte la compagnia aerea per controllare che le fosse permesso di portare il suo "animale di supporto emotivo" – un criceto nano domestico – sul volo di ritorno dal college di Baltimora, secondo quanto riporta il Miami Herald. E in entrambe le occasioni le sarebbe dovuto che non c’erano problemi. Ma quando è arrivata all'aeroporto internazionale di Baltimora-Washington il 21 novembre, il personale l’ha messa di fronte alla scelta: “O sali a bordo senza Pebbles oppure non parti con noi”.

Belen afferma di aver provato a contattare ben sei agenzie di noleggio auto, ma ogni singola compagnia non le avrebbe fatto sapere che non aveva macchine a disposizione. In preda al panico, un membro dello staff della Spirits le avrebbe suggerito di lasciare libero Pebbles all'aperto o di scaricarlo nel water. Con l’imbarco del volo già iniziato, la giovane ha pensato che non poteva lasciare che il criceto congelasse o morisse di fame. E così l’ha buttato ancora vivo nella toilette e poi ha tirato lo sciacquone. “È stato orribile, sono stata lì a piangere per almeno 10 minuti” dice.

Ora sta prendendo in considerazione la possibilità di presentare una causa contro la compagnia aerea, incolpandoli per la presunta pressione esercitata su di lei per risolvere il problema. Da parte sua, la Spirit nega che un membro del personale abbia mai consigliato alla passeggera di uccidere il suo animale domestico, anche se hanno ammesso che un proprio dipendente ha detto per sbaglio, al telefono, che Pebbles poteva essere ammesso a bordo. "Per essere chiari, nessuno dei nostri agenti ha mai suggerito che questa passeggera (o qualsiasi altra cosa per lei) dovesse ferire un animale", ha detto il portavoce Derek Dombrowski. La compagnia aerea ha offerto un buono per un volo gratuito in alcune città, ma Belen ha rifiutato.