Durante i controlli in aeroporto gli agenti gli hanno trovato in valigia circa 20 grammi di droga tra cristalli di metanfetamina e pillole di ecstasy, per questo un turista australiano in vacanza a Bali, in Indonesia, è stato immediatamente arrestato e ora rischia la pena di morte. Nel paese asiatico infatti è accusato di traffico internazionale di stupefacenti, un reato che prevede anche la pena capitale. Si tratta del 35enne Emmanuel Roberts, originario di Toowoomba nel Queensland. L'uomo è stato fermato all'inizio del mese di dicembre durante un viaggio turistico nel Paese e da allora è in carcere

Il suo caso è emerso di recente quando è apparso in una conferenza stampa del autorità di polizia locali con indosso un abito da detenuto arancione e un passamontagna nero sopra la testa accanto ad altri arrestati per lo stesso reato. Come annunciato da funzionari di polizia indonesiani, l'uomo aveva addosso circa sei grami di ecstasy e oltre 14 grammi di metanfetamine. Secondo quanto riferito, Roberts era arrivato a Bali con un volo della Thai Airways proveniente da Bangkok il 4 dicembre. "Sono solo un tossicodipendente. Vogliono sprecare risorse sui tossicodipendenti, vogliono punire i tossicodipendenti? Questo è ridicolo. Non avevo intenzione di venderlo a nessuno qui, nessuno lo avrebbe usato qui" , ha spiegato l'uomo ammettendo i suoi problemi con la droga ma non di essere uno spacciatore