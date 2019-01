La sua forse voleva essere solo una bravata o un gesto per dimostrare ai suoi pari di non avere paura, ma rubando alcuni abiti in un negozio di abbigliamento con un amico ha rischiato seriamente di finire nei guai con la giustizia. Per questo, quando i genitori del 15enne sono stati allertati dai titolari del negozio si sono imbestialiti e, dopo essersi precipitati sul posto prima ancora dell'arrivo della polizia, hanno schiaffeggiato l'adolescente davanti a tutti. Come riporta il Tirreno, l'episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio di venerdì in un negozio di piazza Damiano Chiesa, a Livorno. "Erano molto arrabbiati, sia il padre che la madre lo hanno preso a schiaffi continuando a chiedergli il motivo per cui l'avesse fatto" ha raccontato un testimone al quotidiano.

I due ragazzi avrebbero cercato di rubare quattro felpe aggirando le barriere antitaccheggio, ma sono stati scoperti e bloccati dai vigilantes. A quel punto, nel tentativo di sistemare le cose, l’amico del quindicenne, un diciottenne, ha saldato il conto, vale a dire circa 85 euro, ma questo non ha impedito all'esercente di chiamare sia i genitori del quindicenne sia la polizia. Il padre e la madre quindi sono immediatamente accorsi sul posto punendo immediatamente l'adolescente a schiaffi prima di restituire i soldi all’amico del figlio. Vista la situazione, i proprietari del negozio hanno preferito non sporgere denuncia.