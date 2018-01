Un dramma si è consumato sul Monte Sirino, nei pressi dei territori di Lauria e Lagonegro, sul Parco Nazionale dell’Appennino Lucano, Val d’Agri e Lagonegrese. Il corpo privo di vita di Ivan Di Bello, un ragazzo di 28 anni di Potenza, è stato trovato in un dirupo. Il giovane era uscito nel pomeriggio di ieri in compagnia del suo cane Bonnie per una escursione sul Sirino.

La famiglia, non vedendolo tornare, nel tardo pomeriggio di ieri si è allarmata e dopo ore di attesa ha deciso di avvertire i Carabinieri. I militari dell’Arma nella tarda serata di ieri hanno trovato l'automobile del ragazzo parcheggiata nei pressi del “Rifugio Italia”. Le successive ricerche nei pressi di località Lago Laudemio hanno portato al rinvenimento del corpo nelle vicinanze di un dirupo. Probabile che il giovane sia scivolato per via del ghiaccio.

I Vigili del Fuoco e gli uomini del Soccorso Alpino hanno recuperato il corpo con l'aiuto di un gatto delle nevi. Sul posto i Carabinieri della Stazione di Lagonegro, che nel pomeriggio avevano iniziato le ricerche. Ivan Di Bello era un appassionato di moto, oltre che referente della Federazione Motociclistica Italiana. In sella ha collezionato, sin dalla tenera età, numerosi successi nei vari campionati italiani di cross e poi nell’enduro.