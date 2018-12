Il giovane Ruggiero Napoletano, calciatore 15enne del Medaglie d'Oro Barletta, è morto nella notte dopo una settimana di lunga e lenta agonia. Il ragazzo era stato colpito una settimana prima da un grave aneurisma ed era stato ricoverato in gravi condizioni agli Ospedali Riuniti di Foggia. Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari, per Ruggiero non c'è stato nulla da fare e il ragazzino è morto dopo una settimana di agonia trascorsa nel nosocomio. La famiglia ha autorizzato il prelievo degli organi.

"Riposa in pace piccolo angelo. Non dimenticheremo mai il tuo sorriso e la gioia che ci trasmettevi", si legge sulla pagina FB del Medaglie d'Oro Barletta. Numerosissimi i messaggi di cordoglio postati sui social network per il giovane calciatore 15enne, tra cui quello dell'Audace Barletta: "L'Audace Barletta si unisce al lutto della famiglia Napoletano per la tragica scomparsa del piccolo Ruggiero, 15enne tesserato per il Medaglie d’Oro Barletta. La società esprime le proprie più sentite condoglianze".

"Oggi ci lasciato un campione, Ruggiero Napoletano. Non si può morire a solo 15 anni. Un appello a tutti, amministrazione comunale compresa. Un aiuto per i funerali del piccolo Ruggiero. Il direttivo della DC Barletta e il Segretario Provinciale Carlo Leone sono vicini al dolore della famiglia. Sentite condoglianze R.i.p Ruggiero . Il 29/12 /2018 alle 16.30 ci saranno i funerali alla chiesa San Paolo", si legge in un altro post di cordoglio.