Un giovane di diciannove anni avrebbe aggredito il conducente di un autobus dopo una discussione nata per aver preteso di scendere fuori dall’itinerario. L’episodio di violenza si è consumato nella zona di Santeramo in Colle, nella provincia di Bari, nella tarda serata di giovedì. A ricostruire quanto accaduto sono i quotidiani locali. L’aggressione sarebbe avvenuta su un pullman di una ditta di trasporti che stava effettuando un servizio bus sostitutivo per la tratta ferroviaria Spinazzola-Gioia. A quanto pare il diciannovenne, residente a Gravina di Puglia, pretendeva che l'autista del bus lo lasciasse scendere nel centro abitato di Santeramo in Colle – in un punto in cui in realtà non era prevista alcuna fermata – e al rifiuto del conducente avrebbe reagito estraendo dallo zaino un coltello con una lama di 20 centimetri e ferendolo a una mano. Quindi il ragazzo – che avrebbe agito con violenza anche davanti ad altri passeggeri – sarebbe scappato via.

L’autista del bus è finito in ospedale, l’aggressore arrestato – Il conducente del mezzo – un uomo di cinquantasette anni – è stato soccorso e trasportato in ospedale al Policlinico di Bari (è stato sottoposto ad intervento chirurgico alla mano sinistra e giudicato guaribile in 15 giorni), mentre i carabinieri intervenuti sul posto si sono messi sulle tracce dell'aggressore e lo hanno rintracciato poco dopo. Per il ragazzo – risultato anche sprovvisto del titolo di viaggio – è scattato l'arresto con le accuse di lesioni, porto abusivo di coltello e interruzione di pubblico servizio. Il giovane è stato sottoposto ai domiciliari in attesa di comparire dinanzi al Tribunale di Bari.