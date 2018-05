Una persona è stata trovata ferita questa mattina all'ingresso di una scuola media di Bari, la Amedeo d'Aosta nel quartiere Japigia. L’allarme è scattato poco prima delle 8, quando gli studenti stavano per arrivare a scuola: da quanto si apprende, l'uomo è stato accoltellato. Sarebbe un quarantacinquenne incensurato senza fissa dimora. A notarlo, riverso a terra sulla rampa per disabili e svenuto, è stato un passante, che ha chiamato subito i carabinieri. Da una prima ricostruzione dei militari intervenuti sul posto, l'uomo è stato colpito con un'arma da taglio circa un'ora prima del ritrovamento. Sul petto aveva una profonda ferita, all'altezza dei polmoni. Se fosse trascorso più tempo prima del ritrovamento e dei soccorsi probabilmente il ferito sarebbe morto dissanguato.

Ritrovato un coltello: forse è l'arma usata per colpire – L'uomo è stato portato d'urgenza in ospedale e le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita. Secondo quanto riporta il quotidiano Repubblica, i militari che hanno effettuato i rilievi hanno trovato un coltello, verosimilmente l'arma usata per il ferimento. Dalle prime dichiarazioni del ferito, potrebbe essersi trattato di un tentativo di rapina. Grande spavento intanto per gli studenti che già si trovavano a scuola: alcuni di loro hanno telefonato ai genitori e hanno chiesto di poter ritornare a casa.