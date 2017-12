Vedere il proprio figlio in palcoscenico, anche se per una semplice recita natalizia a scuola, è sempre una emozione grande per i genitori tanto che in molti cercano di fare di tutto per arrivare prima all'appuntamento e accaparrasi così i posti in prima fila. Una foga che però in pochi attimi si è trasforma in violenza gratuita all'interno di un istituto scolastico pugliese dove alcune mamme hanno iniziato a litigare passando dalle parole ai fatti e generando una vera e propria rissa. È accaduto a Bitonto, in provincia di Bari, nella scuola elementare intitolata a Vito Felice Cassano, dove l'atmosfera natalizia creata da insegnanti e addetti è presto svanita nel nulla.

Protagoniste della scena surreale in particolare sarebbero state due mamme che avrebbero litigato sui posti in platea per assistere allo spettacolo dei figli iniziando a darsele di santa ragione. Per sedare le due fortunatamente è bastato l'intervento degli altri genitori presenti, ma purtroppo per i piccoli lo spettacolo è stato annullato Il parapiglia infatti ha richiesto anche l'intervento di un'ambulanza che ha dovuto assistere un'altra mamma che era in gravidanza e che di fronte ala scena ha accusato un malore. Secondo quanto riferito dal comandante dei vigili,a scatenare il parapiglia il fatto che una delle due madri aveva occupato qualche posto di troppo fra quelli disponibili in platea.