UPDATE Sebbene inizialmente i lividi ritrovati sul collo della vittima hanno corroborato l'ipotesi dell'omicidio per strangolamento, a poche ore dal ritrovamento del cadavere della turista americana si apprende che secondo il medico legale si tratterebbe di morte naturale. Dopo un primo esame della salma, sembra che non ci sia alcun elemento che possa far pensare a un delitto. Tuttavia l'attività degli inquirenti non si ferma: "Verranno disposti ulteriori accertamenti, ma nell'ambito delle procedure previste normalmente per i decessi improvvisi".

Una turista americana di 65 anni è stata trovata morta all'interno della stanza di un bed and breakfast nel quartiere Carbonara di Bari . Sul collo della vittima, stando alle prime indiscrezioni fornite dalle forze dell'ordine, sarebbero stati individuati dei lividi, segni che in un primo momento sembravano ricondurre a una morte per strangolamento. Secondo quanto si apprende da fonti locali, la donna era a Bari per una breve vacanza con il marito. Il cadavere stato trovato in un edificio in strada Giardinelli ed è stato il marito della vittima a lanciare l'allarme, permettendo il ritrovamento del corpo.

Tutte le ipotesi sono al vaglio degli inquirenti, ma secondo quanto emerso finora quella della donna potrebbe trattarsi di una morte naturale e le ecchimosi ritrovate sul collo potrebbero essere state causate da una caduta. Al momento sono comunque in corso i rilievi del medico legale e della Sis dei carabinieri. Sul posto è giunto il pm di turno Marco D'Agostino.

Gli uomini della sezione investigazioni dei carabinieri stanno facendo rilievi all'interno della stanza dove è stato rinvenuto il cadavere e probabilmente nel primo pomeriggio potrebbero aggiungere qualche dettaglio alla ricostruzione del caso. Secondo quanto si apprende, il marito della donna si trovava all'interno della villetta al momento del ritrovamento del corpo e sarebbe stato lui a chiamare il 118 tra le 7.30 e le 8 della mattina.