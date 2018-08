Paura ad un luna park di Giovinazzo, in provincia di Bari. Una bambina di cinque anni è stata colpita alla testa da un tirante della ruota panoramica che si è improvvisamente staccato dalla struttura della giostra. La piccola, trasferita d'urgenza all'ospedale della città pugliese, verserebbe in gravi condizioni. È successo intorno alle 22:30 di lunedì 20 agosto nello spazio allestito in occasione della festa della Santissima Maria di Corsignano. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, la bimba stava passeggiando a pochi metri dalla ruota in compagnia dei suoi genitori quando è stata colpita dal tirante. Sono stati proprio la mamma e il papà a dare l'allarme, anche perché le ferite riportate nell'impatto hanno provocato un'abbondante perdita di sangue, ma la bambina non ha mai perso conoscenza.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Giovinazzo: saranno loro a indagare sul cedimento dell'asta di ferro, di circa un metro e mezzo, della ruota panoramica e sulle responsabilità dell'incidente. La bambina, dopo essere stata sottoposta ad un intervento chirurgico nella notte, è stata tuttavia stabilizzata in ospedale e le sue condizioni, seppur gravi, sono stabili. Intanto, la giostra in questione è stata posta sotto sequestro e in queste ore saranno svolte le perizie del caso per fare chiarezza sull'accaduto. I militari hanno anche avviato le indagini per ricostruire che cosa sia avvenuto nei pressi della ruota panoramica e stabilire dinamica di quanto avvenuto la scorsa sera: le cause del cedimento del tirante, al momento, non sono ancora note e sono ora al vaglio degli investigatori.