Funerale con maxi-rissa a Bari. È accaduto martedì pomeriggio al quartiere Libertà, dove circa duecento persone erano radunate nella chiesa di San Carlo Borromeo per le esequie di un’anziana signora del quartiere. La messa era in corso quando improvvisamente alcuni parenti della defunta hanno cominciato a discutere. Una discussione che, stando a quanto scrivono i quotidiani locali, ben presto si è trasformata in una vera e propria rissa che ha coinvolto gran parte dei presenti in chiesa. Le urla si sono trasformate in spintoni – a quanto pare tutto è nato per divergenze sulla scelta della foto della defunta per la lapide – e alla fine il parroco che stava celebrando il funerale è stato costretto a interrompere la funzione religiosa. Ironia della sorte, poco prima il sacerdote durante l’omelia aveva parlato dell’unità di quella famiglia tale da essere un esempio.

Sul posto polizia e ambulanze – La discussione nata in chiesa è andava avanti anche fuori in mezzo alla strada fino a quando sul posto sono intervenute numerose pattuglie di polizia che hanno faticato non poco a calmare i presenti e mettere fine alla rissa. Davanti alla chiesa sono arrivati, a fatica, anche i sanitari del 118. Addirittura alcune persone sono rimaste contuse, nessuna comunque in maniera grave, durante gli scontri e sono state medicate sul posto. La figlia della defunta ha avuto un malore.