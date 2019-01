Rivoluzione verde a Bari, che potrebbe diventare la prima città italiana a rimborsare i cittadini che utilizzano la bicicletta come mezzo per i propri spostamenti. La notizia è stata diffusa dal sindaco, Antonio Decaro, che ha sottolineato in lungo post pubblicato sulla sua bacheca Facebook come uno degli obiettivi dell'amministrazione per il 2019 sia il raddoppio del numero di bici presenti in città. "Il nuovo anno si apre con un regalo per tutti gli amanti della bicicletta – è scritto nella nota del primo cittadino -. È stato pubblicato il bando per selezionare tutti i rivenditori di biciclette dove sarà possibile acquistare una bici con il contributo del Comune di Bari. Sarà possibile ottenere fino a 150 euro a bicicletta tradizionale e fino a 250 euro per le bici a pedalata assistita".

Dunque, utilizzare la bicicletta per andare a lavoro e a scuola conviene. Lo sconto si potrà ricevere direttamente nei negozi autorizzati, compilando un modulo di richiesta, che potranno effettuare tutti i maggiorenni residenti a Bari, mentre i genitori potranno richiedere il contributo per i figli ancora minorenni. Ma i vantaggi non finiscono qui. "Una volta acquistata la bici – ha continuato Decaro -, il Comune di Bari promuoverà un concorso per assegnare un rimborso chilometrico a tutti i cittadini che dimostreranno di utilizzare le due ruote per gli spostamenti quotidiani casa lavoro o casa scuola". Questo modello di mobilità sostenibile non è una novità: è già usato in Francia, ma nel nostro Paese è un vero e proprio unicum al momento. I ciclisti baresi avranno a disposizione dei buoni pari a 20 centesimi di euro per ogni chilometro fatto nel tragitto casa-lavoro e 4 centesimi per altri percorsi cittadini, cifre dimezzate per chi usa la bici elettrica. Ad ogni modo, i rimborsi chilometrici non potranno superare l'importo di 1 euro al giorno e di 100 euro in quattro mesi.

Il progetto promosso dal Comune di Bari è stato reso possibile da alcuni finanziamenti da parte del Ministero dell'Ambiente per un totale di 545mila euro. La fase della sperimentazione, approvata con una delibera dalla giunta comunale, durerà quattro mesi, poi bisognerà decidere se passare a regime il sistema.