La giornalista inviata del Tg1 Mariagrazia Mazzola è stata aggredita questo pomeriggio a Bari, nel quartiere Libertà, mentre intervistava la moglie di un boss. L'inviata sarebbe stata colpita da un violento schiaffo al volto. La giornalista è stata subito portata al pronto soccorso del Policlinico di Bari dove attualmente si trova. La donna è stata poi raggiunta dal procuratore Giuseppe Volpe. Ancora non chiare le dinamica dell'aggressione da parte di persone non identificate. L’episodio è stato denunciarlo su Facebook dal candidato alla Camera dei deputati di Liberi e uguali, l'avvocato Michele Laforgia. "Proprio stamattina, al Redentore, si era svolto l'incontro dei ragazzi delle scuole medie con Libera e Don Ciotti. È un atto gravissimo, che avvicina Bari a Ostia", si legge sulla pagina FB dello stesso Laforgia.

Per questo Laforgia invita i baresi a reagire e a scendere in piazza: "Dobbiamo essere accanto ai cittadini onesti e pacifici del quartiere Libertà, rompere l'assedio criminale, garantire l'incolumità di chi vive e lavora nelle periferie"

L'aggressione – Secondo la ricostruzioni dei giornali locali, la Mazzola si trovava a Bari nell’ambito della visita di don Luigi Ciotti nel capoluogo, impegnata per conto della Rai nel racconto del contesto cittadino, non solo del quartiere che ospita il Redentore. La collega, senza telecamera, sarebbe andata probabilmente dalla persona sbagliata a chiedere notizie sui clan del quartiere . Dalle parole si è passati a fatti e la giornalista sarebbe stata presa malmenata. Sotto choc avrebbe poi raggiunto la troupe, nell’auto parcheggiata poco distante, per essere trasportata al pronto soccorso per le cure del caso.