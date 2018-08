Si è accasciato nello spogliatoio del Centro polifunzionale della Questura di Bari, la città dove prestava servizio, subito dopo aver terminato un allenamento. È morto così Fabio Pegoraro, un agente di polizia di quarantatré anni stroncato da un malore improvviso. Originario di Lequile (Lecce), a Bari Fabio Pegoraro era operativo presso la Sezione volanti della Questura. Come ricostruito dai quotidiani locali, sono stati alcuni suoi colleghi a fare la terribile scoperta recandosi negli spogliatoi del Centro polifunzionale. Volevano capire cosa giustificasse il ritardo dell’agente nel prendere servizio. Arrivati lì hanno provato a soccorrere l'agente, ma tutto è stato inutile.

I funerali a Lequile, avviata una raccolta fondi per la famiglia – Fabio Pegoraro lascia la moglie e due figli. Il sindacato Fsp Polizia tramite il segretario regionale, Giuseppe Galati, ha deciso di avviare una raccolta fondi per la sua famiglia. Ieri pomeriggio nel paese dell’agente, Lequile, si sono svolti i funerali. In tanti hanno voluto rendere l’ultimo saluto all’amico e collega nella parrocchia Spirito Santo di via Carducci, nel comune alle porte di Lecce. Diversi anche i messaggi apparsi in rete per ricordare l’agente scomparso.