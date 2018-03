Nella notte tra venerdì 23 e sabato 24 marzo è divampato un incendio negli uffici del giudice di Bari, nel quartiere San Paolo. Le fiamme si sono alzate intorno alle tre di notte dal piano interrato dello stabile sito in via Europa e hanno distrutto diversi pacchi con le schede elettorali che documentavano il voto sia delle precedenti amministrative del 2017 in alcuni di provincia, sia – in parte – delle ultime elezioni politiche. Una circostanza che renderebbe quantomeno complessa la possibilità di reclami e ricorsi sulla ripartizione dei seggi. Azioni, tra l'altro, ipotizzate da più parti anche in ragione della recente decisione della Corte d'appello di Bari di revocare il mandato parlamentare a Michele Boccardi per assegnarlo a Carmela Minuto.

È anche alla luce dei possibili risvolti sull'assegnazione delle "poltrone" in Parlamento che si valuta l'eventualità che l'incendio abbia origine dolosa. Sul posto, oltre ai Vigili del fuoco, anche gli agenti della Digos e la Polizia locale. Dopo aver messo in sicurezza l'area e controllato le auto parcheggiate nei dintorni, l'obiettivo adesso è capire quale sia stato l'innesco del rogo e risalire agli eventuali responsabili. L'origine dolosa dell'incendio è una possibilità valutata non solo per la presenza eventuale di un movente, ma anche perché la porta che dà accesso all'archivio è stata trovata aperta. Il palazzo in cui è ospitato l'ufficio andato a fuoco dispone di telecamere, ma, secondo prime indiscrezioni, potrebbero essere fuori uso. Si confida tuttavia nella possibilità di risalire ad eventuali criminali grazie alle telecamere di sicurezza presenti nel quartiere.