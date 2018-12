Un imprenditore barese di 50 anni è stato arrestato e condotto in carcere dagli uomini della squadra mobile della città pugliese con l'accusa di violenza sessuale continuata e aggravata e corruzione di minorenne continuata e aggravata. L'imprenditore avrebbe abusato delle figlie ancora minorenni della sua compagna convivente. La donna, notando comportamenti particolarmente strani della più grande, dopo averla ripetutamente incalzata, è riuscita ad apprendere che le sue bimbe, da alcuni anni, erano state oggetto delle attenzioni morbose e sessuali del compagno.

La maggiore delle due sorelle, anche lei minorenne, inoltre ha riferito che, man mano che cresceva, le attenzioni si erano fatte sessualmente sempre più esplicite; ha spiegato in particolare che il cinquantenne, in più occasioni, era arrivato a masturbarsi in sua presenza, toccandole il seno e le parti intime, spiegando persino che in un caso aveva raggiunto l’orgasmo, esibendosi alla ragazzina.

Durante il racconto è emerso come non solo la più grande, ma anche la figlia più piccola della donna aveva subito abusi nottetempo, mentre dormiva. La notizia di reato, riferita tempestivamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari, ha consentito, in tempi veloci, di reperire prove importanti, precise e concordanti nei confronti dell'uomo, che è stato arrestato.