Un esempio di generosità che ha sorpreso i gestori di una pizzeria a Bari. Nella serata di giovedì 15 marzo un ragazzo di 25 anni ha effettuato un pagamento alla pizzeria Break 184, nella zona della stazione centrale di Bari. Sono stati proprio i gestori del locale a rendere nota la storia attraverso la propria pagina Facebook: un giovane di 25 anni ha pagato, attraverso app, 15 euro di piadine "sospese" a favore dei clochard. Un totale di dieci piadine rollè a quanti ogni sera cercano riparo tra le mura della stazione centrale di Bari e attendono l'aiuto delle associazioni locali.

Nell'ordine effettuato online, il benefattore ha dato qualche informazione in più: "Sono un giovane ragazzo 25enne. Stasera ho ordinato una pizza e non potendo essere fisicamente con voi per condividerla ho deciso di mandarvi qualcosa di caldo anche per voi. Forza e coraggio!". "Dici che la brava gente non esiste", commenta il locale attraverso un post su Facebook, ma "no, non è assolutamente vero!". "Chiunque tu sia benefattore 25enne – continua il post – massimo rispetto e stima per te e il tuo gesto di grande valore. Ci hai ricordato che, oltre a tutto il marcio a cui siamo abituati esiste ancora tanta bellezza d’animo intorno a noi. Grazie per avercelo ricordato e averci commosso".