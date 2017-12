Un treno Atr 200 delle Ferrovie del Sud-Est è deragliato oggi pomeriggio all’altezza di Castellana Grotte mentre percorreva la linea Bari-Putignano. L'incidente si è verificato intorno alle 14,20. Ferrovie dello Stato ha riferito che non si segnalano feriti tra i viaggiatori e il personale di bordo, mentre sono in corso accertamenti sulle ragioni dell’incidente. Ad uscire dai binari è stato il locomotore del convoglio, che in quei frangenti – stando a quanto dichiarato da FS – viaggiava a bassa velocità essendoci il limite di 50 chilometri orari. Dalle prime ispezioni effettuate dai tecnici sembrerebbe che abbia ceduto una traversina disallineando i binari e causando in questo modo il deragliamento. Quando si è verificato l'incidente a bordo del convoglio c'erano un centinaio di passeggeri.

I viaggiatori del secondo vagone sono dovuti rimanere a bordo del treno senza poter scendere a causa dell'altezza del terrapieno. La prima carrozza è stata sganciata e ha potuto continuare la sua corsa verso Putignano. La linea è a binario unico, quindi la circolazione è stata interrotta. Il tratto resterà chiuso fino al 22 dicembre, e Ferrovie dello Stato assicura che la mobilità sarà garantita con un servizio di bus sostitutivi fra Putignano e Castellana Grotte. Le squadre tecniche interverranno per sostituire le traverse e ripristinare la piena funzionalità in sicurezza della tratta.