"Cerco per bar a Bari barista dinamica, che sappia usare la macchina del caffè". E' così che inizia un annuncio di lavoro che sta circolando in questi giorni a Bari. E fin qui nulla di strano: in tempi difficili per chi vuole lavorare potrebbe sembrare un'offerta come un'altra, tanto che in molti in un primo momento l'hanno preso in seria considerazione. Il problema, però, subentra nella lettura delle righe successive. Alla barista che verrà eventualmente assunta è richiesta la disponibilità a lavorare "dalle 4 del mattino alle 18 orario continuato, in parole povere deve gestirlo da sola (il bar, ndr), deve sentirsi responsabile e titolare, considerate le ore può stare tranquillamente seduta quando non c'è nessuno, giorno di riposo la domenica, così il sabato potete andare a ballare".

Insomma, 14 ore di lavoro al giorno per sei giorni alla settimana, in cambio di un salario che non arriva a mille euro al mese. In alternativa i titolari del bar offrono due part time da 500 euro mensili con turni che possono andare dalle 4 alle 11 o dalle 11 alle 18. Complessivamente fanno 42 ore di lavoro alla settimane e anche in questo caso la paga è di meno di tre euro all'ora.

L'annuncio di ricerca di una barista – che a quanto pare dovrebbe rigorosamente essere una donna – ha scatenato i commenti di molte persone che, pur essendo alla ricerca di lavoro, non vogliono di certo essere sfruttate: "Ma seriamente ho letto questo? 14 ore al giorno per 2.70 euro all'ora? Ma dove viviamo?", ha scritto uno in calce al post.