Buste lanciate da motorini in corsa oppure riposte affianco al bidone da cittadini che neanche si sono presi la briga di controllare se il cassonetto era pieno. In entrambi i casi, cioè che accomuna i protagonisti di questi gesti è l’inciviltà e il menefreghismo. Succede a Bari, dove il sindaco ha deciso di rispondere con l’installazione di telecamere di sicurezza atte a beccare sul fatto i balordi. I dispositivi installati dalla Polizia Locale hanno consentito di multare 80 persone nei giorni scorsi, come si legge su Baritoday. In particolare, 18 persone sono state sanzionate per deposito ingombranti, 37 per conferimento rifiuti fuori orario, 20 per conferimento dei rifiuti durante la domenica o festivi e 5 per aver lasciato imballaggi in maniera non ordinata fuori dai cassonetti: "Per tutti loro – spiega l'assessore cittadino all'Ambiente, Pietro Petruzzelli – sono in arrivo delle belle sanzioni che spero gli facciano cambiare idea. La linea dura sui rifiuti è la maniera migliore per ringraziare la stragrande maggioranza dei baresi che rispettano le regole e l’ambiente".

Le sanzioni sono scattate in via Bari al quartiere San Giorgio, presso una postazione di cassonetti di via Fanelli e su strada San Giorgio Martire al quartiere Stanic, come si vede nelle foto pubblicate dallo stesso Petruzzelli nelle quali si vedono gli scooteristi che hanno pensato bene di lanciare i sacchetti di immondizia, per terra o direttamente nel bidone ma senza differenziare e ovviamente senza rispettare alcun orario di conferimento. Ma anche in via De Gemmis, quartiere Picone, non lontano dal Policlinico, si è assistito a scene indecorose, con gli incivili di turno che hanno abbandonato i rifiuti tra asfalto e marciapiede.