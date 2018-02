Con l’accusa di atti sessuali con minorenne un giovane di Bari è stato condannato a due anni di reclusione, pena sospesa. L’uomo, un istruttore di nuoto oggi venticinquenne, avrebbe abusato di una sua allieva di tredici anni. A riportare la notizia sono i quotidiani locali. All’epoca dei fatti l’istruttore aveva ventuno anni ed era incensurato. È finito sotto processo dopo la denuncia dei genitori della ragazzina che, nel giugno del 2014, aveva confessato ai familiari di aver ricevuto delle particolari attenzioni da quel giovane che lavorava nell’impianto sportivo in cui lei si allenava. L’istruttore, da quanto ricostruito, avrebbe prima contattato la minorenne su Facebook, poi dopo il primo approccio sarebbero arrivati i baci e le carezze. Una "amicizia" tra istruttore e allieva che ben presto si è trasformata in altro.

Rapporti sessuali in almeno due occasioni, poi l'istruttore ha allontanato la minore – Secondo la ricostruzione dell’accusa, l’uomo avrebbe consumato in almeno due occasioni rapporti sessuali con la minorenne. Poi quella relazione sarebbe stata interrotta per iniziativa dello stesso istruttore di nuoto. A quel punto la ragazzina, turbata da quanto accaduto, avrebbe deciso di raccontare tutto ai genitori che poi hanno presentato denuncia. A firmare la sentenza è il gip di Bari Francesco Pellecchia, che nel suo provvedimento ha condiviso l'impianto accusatorio della pm Chiara Giordano, dopo un giudizio abbreviato lungo quattro anni. All’imputato sono state riconosciute le aggravanti generiche, mentre per il risarcimento danni la decisione spetta al tribunale civile.