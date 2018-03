A seguito di indagini su un presunto giro di prostituzione nei pressi dello stadio San Nicola a Bari, Valeria La Battaglia, giudice per l'udienza preliminare del Tribunale del capoluogo pugliese ha condanna a sei anni di reclusione due anziani per atti sessuali con un minore. I due reati risalgono al 31 marzo e al 2 aprile del 2017 e la vittima è un adolescente rom di 13 anni. Secondo quanto appurato dalle indagini, il giovane era stato convinto a seguire i due anziani in auto, dove ha compiuto atti sessuali in cambio di denaro.

I due imputati sono un 69enne di Bari e un 74enne di Bitetto, in provincia dello stesso capoluogo. Entrambi sono stati processati con rito abbreviato e, in attesa di giudizio, erano detenuti in carcere. Ora, invece, si trovano ai domiciliari con braccialetto elettronico. Le indagini sono state condotte dai Carabinieri, coordinati dal pm Marcello Quetcia. Le indagini dei militari sono cominciate a seguito di diverse segnalazioni che denunciavano la presenza di bambini in stato di abbandono nell'area in cui sono stati poi compiuti i reati.