in foto: I gemellini di Bari (dal Corriere del Mezzogiorno).

Andrea e Fabio sono appena nati e già hanno segnato un record: sono gemelli ma venuti al mondo al Policlinico Gemelli di Roma in due anni diversi. Come aveva raccontato per primo il Corriere del Mezzogiorno, infatti, uno sarebbe nato nel 2018 e l'altro nel 2019. Dai documenti ufficiali di nascita, Andrea risulta nato alle 23.59 del 31 dicembre 2018 e Fabio alle 00.01 del primo gennaio 2019. Peccato, però, che questa favola sia una bufala. La conferma che si tratta di una notizia falsa arriva direttamente dal Policlinico Gemelli. Tutto è nato dalla segnalazione di un fantomatico zio, tale Giovanni Renzi, che ha contattato la redazione della Gazzetta del Mezzogiorno, e quella di altri quotidiani, per dare l'informazione, poi smentita dal famoso nosocomio romano.

"In merito alla notizia di un parto gemellare avvenuto a cavallo tra il vecchio e il nuovo anno presso la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS si informa che non corrisponde al vero – si legge nella nota del Policlinico Gemelli -. L’ultimo parto del 2018 presso il Dipartimento Scienze della Salute della Donna e del Bambino della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS è avvenuto poco dopo le ore 20.00 di lunedì 31 dicembre mente il primo nato del 2019 è venuto alla luce poco dopo l’1.00 del 1 gennaio". Dunque, nessun parto gemellare si è verificato nella stessa struttura in quelle fasce orarie. Nessuna favola di Capodanno per i piccoli Fabio e Andrea, frutto dell'immaginazione di qualcuno che si è divertito a realizzare un piccolo scherzo di inizio anno. Rimane tuttavia l'elenco di bimbi nati la notte di Capodanno: a contendersi il "primato assoluto" sono una bambina nata a Palermo (Aurora) e un bimbo di 4 chili nato a Potenza (Michele).