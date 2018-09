Un uomo di trentacinque anni è stato ferito in modo non grave questa sera a Bari, nel quartiere Libertà. È stato ferito da un colpo di arma da fuoco che lo ha raggiunto a un gluteo. È stato lui stesso a chiamare subito il 112 e a dire che a sparargli sarebbe stata la sua ex compagna, una donna di trentatré anni. L’uomo non avrebbe esitato a ricostruire i fatti e a dare ai carabinieri il nome della persona che lo avrebbe aggredito. La presunta aggressione è avvenuta in serata, poco prima delle 20, in via Crispi, ad angolo con viale Libertà, nei pressi dell'abitazione della donna.

L’uomo ferito era stato denunciato per atti persecutori – Secondo la ricostruzione dei quotidiani locali, l'uomo si era presentato dalla ex per tentare probabilmente per l’ennesima volta di avvicinarla. A quanto pare non si era arreso alla fine della loro storia. In passato, stando a quanto ricostruito fino a questo momento, il trentacinquenne ferito era stato denunciato dalla ex compagna per atti persecutori. I militari hanno ricostruito una relazione sentimentale molto tumultuosa, con continui litigi tra i due e denunce di stalking da parte della donna.

L’uomo non è in pericolo di vita, la ex è ricercata – Attualmente la donna indicata dal trentacinquenne come la persona che gli avrebbe sparato è ricercata, come spiegano gli investigatori, “per chiarire la questione”. Sarebbe scappata subito dopo aver aperto il fuoco contro l’ex. L’uomo, nel frattempo, è stato condotto in ospedale, dove è stato medicato. La ferita non è grave, considerato che il proiettile lo ha colpito di striscio. Sul fatto indagano i Carabinieri.