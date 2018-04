Ha rischiato la vita per cercare di raggiungere la Francia, e se non è morto lo deve a una grande dose di fortuna e all'intervento dei vigili del fuoco. Questa mattina in Val di Susa un migrante si era smarrito nella neve, nella zona di confine tra Italia e la Francia, nel vallone di Rochemolles, a quasi 1.500 metri d'altitudine. L'uomo, dopo aver camminato per diverse ore, era in preda alla stanchezza e al freddo, indossando ai piedi delle scarpe assolutamente non adatte per un tragitto in mezzo alle montagne: l’uomo è riuscito a chiedere aiuto chiamando il numero unico delle emergenze, trovando un interprete che è riuscito a capire quale fosse il suo problema e, grazie al Gps, attorno alle 10.15 i pompieri hanno individuato il punto in cui si era fermato. Il migrante è stato quindi tratto in salvo dall'elicottero dei Vigili del Fuoco, poi trasportato prima a Campo Smith, quindi trasferito all'ospedale di Susa per accertamenti sulle sue condizioni fisiche, avendo subito un principio di congelamento ai piedi.

Una vicenda fortunatamente finita a bene e non invece in tragedia, come era successo il mese scorso con la migrante respinta alla frontiera, vicino a Bardonecchia (e poi morta subito dopo aver dato alla luce il suo piccolo).