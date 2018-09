È stato ritrovato sano e salvo Francesco Miranda, il 33enne di origine napoletana, scomparso a Barcellona dallo scorso 23 settembre. A dare l'allarme era stata la Guardia Civil, denunciando che dell'uomo, che viveva nella città catalana da qualche anno, si erano perse improvvisamente le tracce. "Per fortuna lo abbiamo ritrovato e sta bene", ha detto a Repubblica Roberta, la sorella di Francesco, dopo che per giorni gruppi di conoscenti e non avevano dato vita ad una maxi ricerca in lungo e il largo per la città iberica insieme ai Mossos d'Esquadra, la polizia locale. "Sono rimasta meravigliata, hanno partecipato anche persone che non conoscevo – ha sottolineato -. Sono stati tutti fantastici".

Francesco è stato trovato nel pomeriggio di mercoledì 26 settembre. "Quando lo abbiamo visto stava vagando per la città. Abbiamo chiamato subito un'ambulanza e ora è in ospedale per accertamenti". Tuttavia, non è ancora chiaro il motivo del suo allontanamento. "Dobbiamo capire cosa è successo di preciso – ha concluso la sorella -. "Per ora l'importante è averlo di nuovo con noi". Ha dato una mano nelle ricerche anche l'associazione "Sosdesapecidos", un gruppo di attivisti spagnoli che si occupa di persone scomparse. Il 33enne, che si era trasferito da Napoli a Barcellona poco meno di due anni fa, aveva fatto perdere le sue tracce nella notte tra sabato 22 e domenica 23 settembre quando, a detta dei familiari, era uscito insieme agli amici per bere una birra. Poi il silenzio e l'appello lanciato su Twitter dalla Guardia Civil.