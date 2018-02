in foto: La foto Fake di Obama

Un solito Barack Obama sorridente e rilassato ma con un look molto particolare: una barba incolta sale a e pepe a ricoprirgli mento e guance. È la foto che in poco tempo è diventa virale online sui social e in particolare su twitter, innescando subito un dibattito tra i favorevoli e i contrari al nuovo look dell'ex presidente statunitense, compresi quelli che sapevano fosse falsa. Lo scatto infatti è un fake, lanciato online alcuni giorni fa per gioco ma che è riuscito comune a scatenare la frenesia degli utenti dei social facendo pensare ad un Obama convertito alla barba

L'immagine originale di Obama, poi ritoccata, proviene in realtà da una conferenza organizzata da Bill e Melinda Gates nel settembre del 2017 per evidenziare i progressi contro la povertà e le malattie globali, e mostrare soluzioni per contribuire a far avanzare gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. L'ex numero uno della Casa Bianca infatti era stato chiamato a intervenire per un dibattito. Qualche buon tempone ha preso il volto di Obama e lo ha tagliato, incollandogli sopra la barba. Del resto da quando ha lasciato il suo incarico più di un anno fa, molti hanno chiesto all'ex presidente di farsi crescere la barba ma Obama è stato sempre assolutamente contrario