Una rissa è scoppiata su un volo easyJet per Ibiza dopo che una donna ubriaca si è messa a ballare nuda sull’aereo. Il filmato circolato online mostra un gruppo di passeggeri che si azzuffano l'un l'altro nella parte anteriore dell'aereo da Luton dopo “la donna ha fatto la lap dance lungo il corridoio”. Josh, che ha filmato la baruffa, ha detto che gli amici della giovane erano seduti sul retro del velivolo, mentre lei si trovava in prima fila con un gruppo di ragazzi. "Siamo saliti sull'aereo e i suoi amici erano tutti dietro, lei era nella parte anteriore con degli altri ragazzi che le davano da bere”, ha detto a Unilad. "Stava ballando la lap dance davanti a loro ed è rimasta a seno nudo; è stato davvero imbarazzante. Ad un certo punto si è messa a fare la ruota lungo il corridoio dell'aereo mentre stavamo volando” ha aggiunto. Non è chiaro se la donna ubriaca sia nel video, ma il suo atteggiamento avrebbe portato alla rissa tra i passeggeri.

Un portavoce di easyJet ha dichiarato a Metro.co.uk: "EasyJet può confermare che un gruppo di passeggeri è stato scortato fuori volo EZY2095 da Luton a Ibiza il 2 agosto dalla polizia all'arrivo a causa di comportamenti sbagliati. La sicurezza e il benessere dei nostri passeggeri e dell'equipaggio è la massima priorità per easyJet. L'equipaggio è addestrato a valutare e valutare tutti gli incidenti. Anche se tali incidenti sono rari, li prendiamo molto sul serio, non tolleriamo assolutamente comportamenti offensivi o minacciosi a bordo.