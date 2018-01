E' di almeno 38 morti e una novantina di feriti il bilancio di un duplice attentato suicida avvenuto questa mattina nel centro di Baghdad, capitale dell'Iraq. Il generale Saad Maan, portavoce del comando congiunto delle operazioni anti-Isis, ha fatto sapere che due kamikaze si sono fatti saltare in aria in piazza Tayyaran, nel centro della città, nei pressi di una fermata dell’autobus affollata da muratori e altri operai che si radunano nell’area ogni mattina in cerca di un lavoro giornaliero. Moltissimi feriti sono in gravi condizioni, e il bilancio delle vittime è destinato a salire.

Era da oltre un mese che gli islamisti non riuscivano a portare a segno un attacco nel centro della capitale irachena. La città è protetta da una triplice cerchia di check-point, che filtrano i mezzi in entrata. I kamikaze di questa mattina era però probabilmente a piedi. Da quasi quattro anni a questa parte Baghdad è stata vittima di attacchi frequentissimi, in alcuni periodi a cadenza quotidiana. Soltanto dopo la distruzione del califfato, e la riconquista di quasi tutte le aree sotto il controllo dell’Isis, gli attentati sono diminuiti nettamente.

Gli attacchi di oggi – che non sono ancora stati rivendicati da nessuna organizzazione – sono avvenuti dopo che, sabato, un altro attentato sulla Piazza Adan, nel nord di Baghdad, aveva provocato otto morti e dieci feriti, segnando una ripresa degli attentati terroristici nella capitale irachena dopo diverse settimane di relativa calma. In passato l'Isis ha rivendicato molti attacchi simili, compiuti soprattutto contro quartieri sciiti.