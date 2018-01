"Bacerò un ragazzo sulla Terre Eiffel". E' la prmessa che Juliana Corrales, una diciottenne californiana, aveva fatto alle amiche prima di volare a Parigi e salire sul suo monumento simbolo. Detto, fatto. La ragazza è riuscita a esaudire durante la gita scolastica il suo desiderio più grande. E ha baciato Gavin, un ventenne texano volato nella capitale francese con la mamma, individuato dalle sue amiche. Sul suo profilo Twitter, Juliana ha spiegato il loro incontro: "Le mie amiche lo hanno fermato e una gli ha toccato la spalla per chiamarlo. Ci siamo messi da una parte e ho iniziato a parlagli e, anche se non so come sono riuscita a dire frasi concise, gli ho chiesto se fosse d'accordo a baciarmi. La sua risposta è stata sì".

Dopo il bacio, la ragazza non è rimasta indifferente al fascino di Gavin e ha iniziato un'autentica ricerca, pubblicando un post-appello su Twitter per chiedere aiuto in modo da poterlo rintracciare, in quanto si era dimenticata di chiedergli il numero di telefono. La sua richiesta di aiuto ha sortito gli effetti sperati: Juliana è riuscita a trovare il ragazzo, anche se il risultato si è rivelato deludente, perché quando gli utenti le hanno inviato il profilo Facebook di Gavin, Juliana ha scoperto che il giovane non era single, ma felicemente fidanzato. Malgrado la storia non si sia conclusa con il lieto fine, Juliana ha voluto inviare un messaggio a tutti quelli che l'avevano aiutata nella ricerca, chiedendo loro di non ricontattare né lui né la mamma, in modo da non rovinargli la sua storia d'amore.