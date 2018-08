Un bambino di appena due anni è stato chiuso nella lavatrice. Il piccolo, terrorizzato, è stato fotografato dalla baby sitter che poi ha pubblicato le immagini sui social network, probabilmente nella convinzione di aver fatto qualcosa di intelligente o simpatico. E accaduto in Polonia e la polizia ha fatto sapere che fortunatamente il piccolo non ha riportato nessuna lesione, anche se si è molto impaurito. Le autorità hanno comunque deciso di aprire un'indagine per violenza sui minori: analizzando le immagini sullo smartphone della baby sitter, che ha tentato di declinare ogni responsabilità invano, i poliziotti hanno trovato fotografie dello stesso bambino con una sigaretta accesa in bocca. Non ci sono quindi molti dubbi sul fatto che la baby sitter abbia maltrattato il piccolo: resta ora da capire se l'abbia fatto con la complicità di almeno uno dei due genitori, che avrebbero potuto sapere tutto senza però decidere di licenziare la ragazza.