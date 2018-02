Cercasi operai a chilometro zero, meglio ancora se padri di famiglie e quarantenni. E' decisamente una bizzarra ricerca di personale quella messa in atto dalla Arinox, acciaieria con sede a Sestri Levante, in provincia di Genova e facente capo al gruppo siderurgico Arvedi, il secondo in Italia dopo Ilva. La società ha pubblicato nei giorni scorsi un annuncio a pagamento sui giornali con il quale ricerca dieci lavoratori da inserire nel suo organico: si tratta di operai specializzati, addetti alla sicurezza e ingegneri. Saranno ben accetti i curriculum di tutti, ma costituirà titolo preferenziale risiedere "a 500 metri dallo stabilimento" o in uno dei comuni del Tigullio. Anche essere padri e madri over 40, però, consentirà di avere più opportunità.

"Parliamo di titoli preferenziali, non di requisiti fondamentali" spiega Massimiliano Sacco, ceo di Arinox, 245 dipendenti, azienda leader nella produzione di nastri di acciaio extrasottili e con l’80% della produzione rivolta ai mercati stranieri. Ma come mai un annuncio così sui generis? Le ragioni sono un paio: "La prima – spiega Sacco al Corriere – è che lavoriamo a Sestri dal 1990, negli ultimi anni abbiamo avviato un piano di investimenti impegnativo; la nostra è una presenza massiccia, si trova vicino al mare. In qualche modo privilegiare i residenti per le nuove assunzioni ci è sembrata una forma di compensazione nei confronti del territorio che ci ospita e che al pari di altre zone industriali d’Italia viene da momenti non facili". C'è però anche una seconda ragione: "La nostra presenza nell’area di Genova non è casuale: qui la tradizione dell’industria siderurgica viene da lontano, qui siamo convinti di trovare le professionalità migliori anche se occorre fare attenzione. Le figure che cerchiamo non sono generiche “tute blu”, ma figure specializzate. Ciascuno dei nostri operai governa una decina di computer in contemporanea e macchine che costano oltre 10 milioni di euro".

Quel che è certo è che la Arinox è stata sommersa di richieste. In pochi giorni i responsabili del personale hanno ricevuto 500 curriculum.